JEA BALADE AU LEVER DU SOLEIL DE L’ASTRE AU DOLMEN Saint-Maurice-Navacelles, dimanche 16 juin 2024.

JEA BALADE AU LEVER DU SOLEIL DE L’ASTRE AU DOLMEN Saint-Maurice-Navacelles Hérault

De l’Astre au dolmen, architecture de la pensée au travers d’un monument… ou ‘instant magique du lever de soleil sur un des plus beaux dolmens de la région !

L ‘occasion unique d’aborder les mythes et réalités autour des monuments mégalithiques en compagnie d’un archéologue.

De l’Astre au dolmen, architecture de la pensée au travers d’un monument.

L’instant magique du lever de soleil sur un des plus beaux dolmens de la région, l’occasion unique d’aborder les mythes et réalités autour des monuments mégalithiques.

Dès l’aube naissante, l’occasion unique d’assister au lever du soleil sur le plus spectaculaire dolmen du Larzac au sein d’un paysage grandiose.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir une autre « vérité » sur les dolmens de notre région, de partager avec un archéologue ce qui est entre les mythes et les réalités du mégalithisme. Si on peut fantasmer facilement sur ces monuments millénaires, l’archéologie nous donne des éléments tangibles qui permettent d’aborder différemment les croyances de la fin de la Préhistoire.

Les inscrits pourront ensuite prendre le petit-déjeuner aux belvédères. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 05:00:00

fin : 2024-06-16 07:50:00

D130

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie

L’événement JEA BALADE AU LEVER DU SOLEIL DE L’ASTRE AU DOLMEN Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2024-04-05 par OT LODEVOIS ET LARZAC