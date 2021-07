Vitry-sur-Seine Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Je vous emmerde ! Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine

Nouveau Gare au Théâtre, le dimanche 11 juillet à 14:00

Proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. Dans le cadre du T.A.T Festival, le Nouveau Gare au Théâtre s’associe à l’édition 2021 de 48h en scène ! pour recevoir les 6 compagnies sélectionnées par ce festival. L’occasion de découvrir les 6 formes courtes de 20 minutes chacune créées sur le thème : « Je vous emmerde ». 48h en scène ! est une résidence tremplin pour jeunes compagnies théâtrales ! Six jeunes compagnies sont sélectionnées pour créer et vivre ensemble tout un week-end sur le lieu de résidence. Elles disposent de 48 heures pour imaginer une pièce de quinze minutes à partir d’un thème commun révélé au tout début de la résidence. Cette année, la résidence 48h en scène ! aura lieu à Anis Gras – Le Lieu de l’autre. Les représentations originales issues de ces 48 heures de création se joueront à Anis Gras le 29 mai et au Nouveau Gare au théâtre le 11 juillet, dans le cadre du T.A.T ! festival. Théâtre Tout public à partir de 10 ans Pour réserver vos places : [https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/contemporain/je_vous_emmerde,1,35215.html](https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/contemporain/je_vous_emmerde,1,35215.html) Durée : 90 min

Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€

48h en scène ! Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T15:30:00

