Paris

Je voudrais parler de Duras – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

samedi, dimanche

de 19h15 à 20h20

. payant Salle La Bohème (19 places) : 15€ – tarif unique

12€ – tarif abonné·e A 30 ans, Yann Andréa raconte pour la première fois son histoire d’amour invivable et extraordinaire avec Marguerite Duras. En 1982, Yann Andréa a 30 ans, et il est le compagnon de Marguerite Duras, de 38 ans son aînée. Ensemble, ils ont élaboré une relation invivable et extraordinaire, pulvérisant les catégories entre fiction et réalité, acceptation et soumission, amour et domination. Il tente pour la première fois, de parler de lui, d’eux, dans une longue confession pudique, méticuleuse, mais surtout lucide. La parole de Yann Andréa nous fait explorer notre rapport à l’autre, à l’amour, à l’abandon. À partir de 14 ans D’après Je voudrais parler de Duras de Yann Andréa © Pauvert / Editions Fayard, 2016

Mise en scène et adaptation Katell Daunis, Julien Derivaz Jeu Julien Derivaz Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris

