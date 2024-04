Je voudrais parler de Duras Julien Derivaz et Katell Daunis, collectif Bajour Fatouville-Grestain, samedi 10 août 2024.

Je voudrais parler de Duras Julien Derivaz et Katell Daunis, collectif Bajour Fatouville-Grestain Eure

En octobre 1982, Yann Andréa a alors 30 ans, et il est devenu le compagnon de Marguerite Duras, de 38 ans son aînée. Ensemble, ils ont élaboré une relation invivable et pourtant extraordinaire, pulvérisant les catégories entre fiction et réalité, acceptation et soumission, amour et domination. Il tente alors, pour la première fois, de parler de lui, d’eux, dans une longue confession où il se dévoile avec pudeur, méticulosité mais surtout avec lucidité.

Une création du collectif BAJOUR (Bajour est soutenu par la Région Bretagne, Ville de Rennes, et Spectacle Vivant Bretagne). D’après JE VOUDRAIS PARLER DE DURAS de Yann Andréa Pauvert / Éditions Fayard, 2016

Interprétation Julien Derivaz

Adaptation et mise en scène Katell Daunis & Julien Derivaz

Tout Public à partir de 14 ans Durée 1h

Dès 14h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 18:00:00

fin : 2024-08-10

2169 Route de l’Estuaire

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie lestroisjoursdegrestain@gmail.com

