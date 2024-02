Je voudrais parler de Duras – Collectif Bajour Théâtre 13 / Glacière Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 18h00 à 19h05

Le vendredi 08 mars 2024

de 20h00 à 21h05

.Public adolescents adultes. payant

Yann Andréa, lecteur attentif et fervent admirateur de l’œuvre de Duras, deviendra son compagnon pendant plusieurs années. Ensemble, ils ont élaboré une relation invivable et pourtant extraordinaire, pulvérisant les catégories entre fiction et réalité, acceptation et soumission, amour et domination. Il tente alors, pour la première fois, de parler de lui, d’eux, dans une longue confession où il se dévoile.

Par une subtile mise en abyme et un délicat jeu d’acteur, Katell Daunis et Julien Derivaz font ressurgir une parole souvent tombée dans l’ombre. Celle d’un homme qui, par amour pour une fiction, accepte l’invraisemblable. C’est avec pudeur, passion, mais aussi lucidité que Yann Andréa se confie.

Sa parole est funambule, tant les thèmes qu’elle aborde donnent le vertige :

Peut-on préférer l’art à son épanouissement personnel ?

Peut-on préférer vivre dans la fiction plutôt que dans la réalité ?

Où commence l’acceptation et où commence la domination ?

Que nomme-t-on amour ?

JE VOUDRAIS PARLER DE DURAS

D’après Je voudrais parler de Duras de Yann Andréa © Édition Fayard

Adaptation et mise en scène Katell Daunis et Julien Derivaz

Avec Katell Daunis (Asja Nadjar le 8 mars) et Julien Derivaz

Lumières Lucien Laborderie

Mixage son Étienne Bonhomme

Régie lumière Lucien Laborderie

Production BAJOUR

BAJOUR est conventionné par la DRAC Bretagne, associé au Quartz, scène nationale de Brest et au Théâtre Public de Montreuil – Centre dramatique national.

Représentations programmées suite à l’annulation des spectacles au théâtre Les Déchargeurs

Théâtre 13 / Glacière 103a boulevard Auguste Blanqui 75013

Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/je-voudrais-parler-de-duras +33145886222 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13/ https://www.facebook.com/LeTheatre13/ https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=474&lng=1

JB Bornier