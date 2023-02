JE VOIS, VENANT DE LA MER UNE BETE MONTE LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 16 février 2023, PARIS.

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente ce spectacle L’Apocalypse selon Jean, transcription des visions du prophète dans sa grotte à Patmos. Toute une dramaturgie horrifique : cavaliers et trompettes, monstres, fléaux, chute de Babylone. Deux mille ans plus tard, notre Apocalypse : celle que prédisent les climatologues et les biologistes, celle que tant de signes annonciateurs laissent craindre, pour un futur de plus en plus proche. Ces deux effondrements se font écho. Quoiqu’irreprésentables, ils hantent nos esprits et cherchent obstinément leurs images. Chorégraphe et performeuse, Christine Armanger s’en saisit pour composer un spectacle solo à la fois grave et euphorique. Au fil des tableaux, elle confronte le spectateur à toute une cohorte de créatures, sorties des visions de Saint Jean, des délires de Jérôme Bosch ou de nos fièvres contemporaines. Manière de donner un visage à nos peurs, une forme au Désastre. Distribution conception, scénographie, montage son, interprétation Christine Armangerco-conception et collaboration artistique Laurent Bazincomposition et design sonore Cédric Michon éclairage Philippe Gladieux Avec Faits d’hiverDurée estimée 1h à partir de 16 ans

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS 17, boulevard Jourdan Paris

