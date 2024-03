Je vis dans une maison qui n’existe pas, une pièce à découvrir au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, jeudi 11 avril 2024.

Du jeudi 11 avril 2024 au mardi 16 avril 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 20h45

.Tout public. A partir de 13 ans. payant

De 8 à 20 euros.

Je vis dans une maison qui n’existe pas est un texte entre naïveté d’un conte enfantin et brutalité pragmatique d’une prose directe et crue.

Nikki vit dans une maison qui n’existe pas. Dans la maison qui

n’existe pas il y ‘a : Madame Monstre, Les Tout Petits, et Nuage le

nuage. Il n’y a pas longtemps Nikki est rentrée dans une grande colère

et elle cherche à présent ce qu’elle a perdu : son calme. Nikki doit

retrouver son calme et pour ça elle a besoin de Madame Monstre, des Tout

Petits et de Nuage le nuage. Sans ça elle ne pourra pas quitter la

maison qui n’existe pas et rentrer chez elle…

La pièce tisse le portrait de la psyché d’une personne souffrant de troubles dissociatifs de la personnalité et de problèmes de gestion de la colère. Elle ouvre une fenêtre sur la gestion des traumas d’enfance, l’inertie du système psychiatrique et la nécessité de fragmenter sa personnalité pour survivre à un monde où les personnes neuroatypiques se sentent exclu.e.s, indapté.e.s et irrécupérables.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/je-vis-dans-une-maison-qui-nexiste-pas/ +33142555550 resa@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/je-vis-dans-une-maison-qui-nexiste-pas/

©Christophe Raynaud de Lage