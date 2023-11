Je vis dans une maison qui n’existe pas Théâtre Ouvert Paris, avril 11, 2024, .

Du jeudi 11 avril 2024 au mardi 16 avril 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

Places de 8 à 20€

Tarif unique le jeudi 10€

PASS Culture

Je vis dans une maison qui n’existe pas est un texte entre naïveté d’un conte enfantin et brutalité pragmatique d’une prose directe et crue.

Texte Laurène Marx

Mise en scène Laurène Marx, Fanny Sintès

Avec Laurène Marx, Fanny Sintès

Nikki vit dans une maison qui n’existe pas. Dans la maison qui n’existe pas il y ‘a : Madame Monstre, Les Tout Petits, et Nuage le nuage. Il n’y a pas longtemps Nikki est rentrée dans une grande colère et elle cherche à présent ce qu’elle a perdu : son calme. Nikki doit retrouver son calme et pour ça elle a besoin de Madame Monstre, des Tout Petits et de Nuage le nuage. Sans ça elle ne pourra pas quitter la maison qui n’existe pas et rentrer chez elle…

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

Contact : +33142555550 resa@theatreouvert.com

© Christophe Raynaud de Lage Je vis dans une maison qui n’existe pas