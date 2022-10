Je vide, je remplis (Manipulation et transvasement) – Semaine en Famille Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres EUR Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Je vide, je remplis (manipulation et transvasement) Jeudi 27 octobre de 9h30 à 12h au pôle Petite Enfance à Sauzé-Vaussais L’équipe Petite Enfance invite les jeunes enfants à vider, remplir, malaxer, s’amuser, etc. dans un espace Petite Enfance adapté. De 0 à 3 ans Gratuit Inscription au 06 09 81 83 38 Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Je vide, je remplis (manipulation et transvasement) Jeudi 27 octobre de 9h30 à 12h au pôle Petite Enfance à Sauzé-Vaussais Gratuit Inscription au 06 09 81 83 38 Pôle Petite Enfance 40 Grande Rue Sauzé-Vaussais

