Je veux vivre – Rythmes corps et mouvements Chissey-lès-Mâcon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chissey-lès-Mâcon.

Je veux vivre – Rythmes corps et mouvements 2021-07-03 – 2021-07-04 Le Bourg Bâtiment du lac

Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire Chissey-lès-Mâcon

Ateliers artistiques, danse, chants, musique et arts plastiques

Oui, nous voulons vivre, et pas simplement survivre.

Et nous voulons exprimer par des mots, par des rimes, par des rythmes et des gestes, par des images, ce que cette dernière année nous aura fait traverser, et réunir tous ces éléments pour en faire une œuvre collective.

Ainsi Florian Girard, musicien et compositeur, Thomas Casey, danseur et chorégraphe et Laurence Malval, plasticienne vous invitent à découvrir leurs univers artistiques.

Yannick Coutheron, réalisateur captera des images et proposera le tournage et la réalisation d’un clip musical et dansé à la fin de l’année.

Une belle symphonie artistique orchestrée par Valérie Gaudissard.

Dates en Automne à retenir :

11 et 12 septembre, 16 et 17 octobre 2021.

chantam.tramoy@wanadoo.fr

Ateliers artistiques, danse, chants, musique et arts plastiques

Oui, nous voulons vivre, et pas simplement survivre.

Et nous voulons exprimer par des mots, par des rimes, par des rythmes et des gestes, par des images, ce que cette dernière année nous aura fait traverser, et réunir tous ces éléments pour en faire une œuvre collective.

Ainsi Florian Girard, musicien et compositeur, Thomas Casey, danseur et chorégraphe et Laurence Malval, plasticienne vous invitent à découvrir leurs univers artistiques.

Yannick Coutheron, réalisateur captera des images et proposera le tournage et la réalisation d’un clip musical et dansé à la fin de l’année.

Une belle symphonie artistique orchestrée par Valérie Gaudissard.

Dates en Automne à retenir :

11 et 12 septembre, 16 et 17 octobre 2021.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par