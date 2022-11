Je veux pas grandir

2023-02-24 – 2023-02-24 EUR 8 10 Un voyage onirique, visuel et interactif au gré de nos lectures d’enfant. Fermez les yeux , vous voilà repartis en enfance…



« Je veux pas grandir ! Je veux continuer de rêver ! ». C’est ce que ne cesse de répéter Léa depuis que sa boîte à jouets a mystérieusement disparu.



« Vraiment ? » , lui répond l’intrépide et fidèle Minette.



Les voilà parties pour le pays des 1001 histoires où de folles aventures les attendent.



Avec Karine Laffont

Ombres, mimes, marionnettes, guignol

De 4 à 10 ans [durée 50 min] Un spectacle qui mélange théâtre d’ombres, contes et marionnettes . dernière mise à jour : 2022-11-21 par

