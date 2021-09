Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord “Je veux me battre partout où il y a de la vie : textes de et sur Clara Zetkin” (Éd. Hors d’atteinte) par Florence Hervé et Geneviève Brisac Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Je veux me battre partout où il y a de la vie : textes de et sur Clara Zetkin” (Éd. Hors d’atteinte) par Florence Hervé et Geneviève Brisac Médiathèque Jean Lévy, 23 novembre 2021, Lille. “Je veux me battre partout où il y a de la vie : textes de et sur Clara Zetkin” (Éd. Hors d’atteinte) par Florence Hervé et Geneviève Brisac

Médiathèque Jean Lévy, le mardi 23 novembre à 18:00

Militante passionnée, Clara Zetkin est à l’origine de la création de la journée du 8 mars, son objectif premier étant la lutte pour le droit de vote des femmes. Ce recueil est un reflet de la diversité des luttes et des moyens d’expression de cette femme qui a vécu de 1857 à 1933. Une façon de penser les luttes d’émancipation dans tous les aspects de la vie. Critiquée au sein du mouvement féministe des années 70 pour avoir cherché à articuler lutte des classes et féminisme. Florence Hervé, qui écrit sur l’histoire du féminisme allemand, présentera ces textes qu’elle a rassemblés et dialoguera avec Geneviève Brisac, essayiste et romancière : de quelles figures féministes sommes-nous les héritières ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Clara Zetkin est à l’origine de la journée du 8 mars, son objectif étant le droit de vote des femmes. Ce recueil est le reflet de la diversité de ses moyens d’expression, de 1857 à 1933. Médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T18:00:00 2021-11-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque Jean Lévy Adresse 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Ville Lille lieuville Médiathèque Jean Lévy Lille