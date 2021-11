Je veux, je veux, je veux Mauléon-Licharre, 27 novembre 2021, Mauléon-Licharre.

Je veux, je veux, je veux rue Arnaud de Maytie Maule Baïtha Mauléon-Licharre

2021-11-27 – 2021-11-27 rue Arnaud de Maytie Maule Baïtha

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

La Compagnie Graine de vie explore une capacité propre à la marionnette : parler à l’adulte qui se construit dans l’enfant et à l’enfant qui sommeille dans l’adulte.

Avec une simplicité rafraîchissante, faisant jaillir la beauté et la poésie de matériaux humbles et usuels, Laurie Cannac et Erika Faria de Oliveira, mises en scène par Ilka Schönbein, nous tendent le miroir magique et malicieux des contes pour y regarder notre humanité actuelle avec humour et clairvoyance.

A partir de 6 ans.

dernière mise à jour : 2021-11-03 par