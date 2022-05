Je veux apprendre !, 24 juin 2022, .

Je veux apprendre !

2022-06-24 – 2022-06-24

Chansons pour les Droits de l’enfant. Paroles et musiques de Fabien Bouvier & Les petits Serruriers Magiques. Spectacle chorégraphique autour des chansons. Ponctué de quelques tableaux, qui viennent

faire écho aux chansons tout en les replaçant dans le contexte de la Convention Internationale des

Droits de l’enfant.

Programme chansons et tableaux

JE VEUX APPRENDRE

Tableau 1 : J’ESSAYE

Tableau 2 : DOUCE, UNE CHANSON CALME

Tableau 3 : ENVIE, PAS ENVIE

Tableau 4 : ÉCRIRE

Tableau 5 : LA FAMILLE

Tableau 6 : ON N’EST PAS DES NUNUCHES

Tableau 7 : CHAQUE ENFANT A LE DROIT

UN MONDE ENCHANTANT

Comédie musicale interprétée par les élèves des écoles élémentaires Paul Arnault et Turly la Bussière de Bourges.

Conservatoire de Bourges

