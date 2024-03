JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, mercredi 28 février 2024.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Drame de Jeanne Herry avec Leïla Bekhti… France – 2023 – 1H58 – Audiodescription Mercredi 28 février, 20h00 Espace culturel Robert-Doisneau

Depuis 2014, la Justice Restaurative propose à des victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des prises de conscience … Et au bout du chemin, parfois, la réparation.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France