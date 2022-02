Je vais t’aimer Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Je vais t'aimer Zénith de Caen 6 Rue Joseph Philippon Caen

2022-02-26 21:00:00

Cette nouvelle comédie musicale, vous fera voyager de Paris à New York à bord du mythique paquebot «France». La presse parle d'un « Mamma Mia » à la française ! « Je vais t'aimer » est une histoire originale autour des tubes de Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes d'une grande modernité. Elle raconte les destins croisés de jeunes français sur plusieurs décennies, des années Kennedy à nos jours.

