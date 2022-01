Je vais faire une longue promenade Catégorie d’évènement: île de France

Avec Je vais faire une longue promenade, Perrine Guffroy et Hillary Keegin proposent une fiévreuse adaptation théâtrale du roman de Sylvia Plath, The Bell Jar. Elles y croquent l’ambivalente trajectoire d’Esther, jeune poétesse de 19 ans qui part s’accomplir à New York dans les années 50. Dans un espace souple, aux parois flottantes dessinées à la laine rouge, les deux comédiennes se meuvent, mais jamais ne prennent appui. Au regard de leur propre jeunesse, elles questionnent les désirs de l’étudiante et nous offrent une plongée dans les méandres sensibles de sa sève intérieure. Elles y sondent les fragilités d’une femme forte, les (dé)pressions d’une artiste dans un monde d’hommes : une quête de liberté loin des vies standardisées. Un spectacle de la compagnie WALTER & JOSEPHINE – Collaboration artistique : Ariane Chapelet, Pierre Daubigny, Hillary Keegin, et Emilie Roy – Scénographie : Emilie Roy – Lumière et régie : Pierre Daubigny – Aide technique au son : Tom Ménigault avec : Perrine Guffroy, Hillary Keegin, jeu Découvrez le teaser ici Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau Théâtre

