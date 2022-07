“JE VAIS ENCORE ME FAIRE REMARQUER” – SOLO DE CLOWN

2022-07-23 – 2022-07-23 Le 23 juillet, le Festival La Buèges en scène accueille “Je vais encore me faire remarquer” est un solo de clown de Laurence Vigné qui mélange burlesque et théâtre. Le théâtre est vide, la scène déserte… Voici avec sa chariote, la femme de ménage “cosmique”. Mais difficile de rester tout à son ouvrage quand la scène est là, si près, qu’elle vous attire, vous appelle, vous émoustille… Alors, elle se prend à rêver de gloire. Elle chante, danse, claâame des vers, jongle, court, saute, se marre, tombe et se relève, se met à nu (presque !), offrant à son public la palette complète de son art le temps d’une « Revue » endiablée. En se faisant encore remarquer, le clown, être hybride en général, est résolument féminin. Distribution De et avec : Laurence Vigné

Collaborations artistiques : Philippe Pouillaude, Florence Saul (Chorégraphe), Laurent Serre

Costume : Aude Amadeo

Accessoires : Régine Vigné

Création lumière : Catherine Noden

Création son : Thomas Andro

Régie : Alexandre Krawczyk

Vidéo : Olivier Labiche

Photos : Nicole Doumenc Infos pratiques

Samedi 23 juillet 2022 à 21 h 30

Saint-Jean-de-Buèges, château de Baulx Tout public, à partir de 7 ans

Durée : 1 h

Entrée : 5 € / gratuit pour les – 12 ans Accueil du public dès 19 h 30 : Buvette et restauration possible sur place

Paëlla traditionnelle 12 € / végétarienne 10 €. Réservation indispensable : 04 67 73 11 18

