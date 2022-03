JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS Collège des Bernardins, 18 juin 2022, Paris.

JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS

Collège des Bernardins, le samedi 18 juin à 17:00

(Re)découvrez le chef-d’œuvre cinématographique « Je vais bien, ne t’en fais pas » de Philippe Lioret autour du thème de la famille. Réalisé par Philippe Lioret en 2006 Durée du film : 1h40 Synopsis : À son retour de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père, a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader qu’il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. Ce qu’elle va découvrir dépasse l’entendement… La projection sera suivie d’un temps d’échange et de débat pour décrypter le film. Pour aller plus loin Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame – Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière Ciné-club, qu’est-ce que c’est ? Des ateliers pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/je-vais-bien-ne-ten-fais-pas

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T17:00:00 2022-06-18T20:00:00