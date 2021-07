Ance Féas Ance Féas Ance Féas, Pyrénées-Atlantiques Je vais à la ferme ! Ance Féas Ance Féas Catégories d’évènement: Ance Féas

Pyrénées-Atlantiques

Je vais à la ferme ! Ance Féas, 10 août 2021, Ance Féas. Je vais à la ferme ! 2021-08-10 10:30:00 – 2021-08-10

Ance Féas Pyrénées-Atlantiques Ance Féas 15 15 EUR Visite + activités + casse-croûte béarnais

Ferme Casebonne exploitation sur les hauteurs de Ance en vallée de Barétous.

Visite de l’exploitation de fabrication de fromage de brebis bio

OTHB dernière mise à jour : 2021-07-24

