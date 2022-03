JE TU IL NOUS VOUS ELLES Béziers, 28 avril 2022, Béziers.

JE TU IL NOUS VOUS ELLES Béziers

2022-04-28 18:00:00 – 2022-04-28

Béziers Hérault

Le duo poétique formé par Pierre Pagès et Yves Gaudin parle de la vie et donne à entendre des poèmes de toutes sortes, et de toutes langues. Lus, joués, chantés, scandés, en français, en allemand, en espagnol ou encore en anglais, l’enfance, le partage et le vivre ensemble sont au cœur de leur art.

À partir de 7 ans.

Payant- réservation conseillée par téléphone.

+33 4 67 31 27 34

MJC

Béziers

