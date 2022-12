Je transforme mes bouteilles en verre en petit luminaire Envie Le Labo, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 15h30 à 17h00

. gratuit

Et si vous appreniez à créer votre objet déco 100% récup ? Participez à un atelier pratique pour donner une deuxième vie à des anciennes bouteilles en verre et repartir avec une création originale.

Envie Le Labo et LaBeL Récup’ vous proposent de vous initier à la découpe et au polissage pour réaliser votre petit luminaire en suspension ou photophore à partir de bouteilles en verre.

Durant cet atelier vous découvrirez l’ingénieux dispositif de découpe de verre, conçu par Juan Righetti, en matériaux de récupération. Vous apprendrez à transformer des bouteilles de verre et repartirez avec plusieurs créations, réalisées de vos propres mains, qui illumineront votre intérieur.

N’oubliez pas d’apporter vos anciennes bouteilles en verre pour cet atelier ! Les animateurs apporteront un stock de matériel disponible durant l’atelier pour les participants qui n’ont pas la possibilité d’apporter de bouteilles.

Inscription obligatoire (les places sont limitées)

Un atelier gratuit de 1h30 pour 10 personnes

Atelier pour adultes

LaBeL RéCuP’ fédère des personnes qui collectent, réutilisent, recyclent ou détournent des matières et objets abandonnés. L’association vise à leur offrir un accès au marché dans des conditions économiques équitables et de manière durable. En contribuant au partage d’idées, techniques et savoir-faire de réutilisation et de recyclage, elle sensibilise individus et organisations pour prévenir nos comportements de consommation irrationnelle, de gaspillage et de mise au rebut sauvage.

Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

Contact : https://www.envie.org/evenement/je-transforme-mes-bouteilles-en-verre-en-petit-luminaire/ 0608129387 https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-transforme-mes-bouteilles-en-verre-en-petit-luminaire/

