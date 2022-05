Je te souviens Xavier, avec Clarisse Lavanant et l’ensemble Yelez, 22 juin 2022, .

Je te souviens Xavier, avec Clarisse Lavanant et l’ensemble Yelez

2022-06-22 – 2022-06-22

En s’inspirant du poème Solo (son chef d’œuvre) et de plusieurs autres extraits de ses différents recueils, Jean Marc Amis (auteur-compositeur, interprète) a imaginé des chansons qui viennent illustrer et accompagner les textes de ce barde enflammé, poète, journaliste et romancier disparu à 51 ans.

Sur scène, les chanteurs Clarisse Lavanant et Halim Corto, seront accompagnés de deux comédiens, ainsi que des élèves de l’école de musique de HLC (harpe, piano), de la chorale Chante la vie de Plouescat, et de Jean-Marc Amis au piano : ce sont ainsi près de 100 personnes qui donneront à entendre les textes de Xavier Grall !

latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81

