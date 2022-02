Je te regarde Espace culturel Saint Clément Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

Je te regarde Espace culturel Saint Clément, 1 avril 2022, Craon. Je te regarde

Espace culturel Saint Clément, le vendredi 1 avril à 20:30

Un employé d’une multinationale, une gardienne de prison, une jeune cadre dynamique et un agent de sécurité sont aux prises avec leurs sentiments dans un monde qu’ils surveillent et qui les surveille. Extrêmement documentées, les pièces d’Alexandra Badea parlent des dérives de nos sociétés modernes. Avec Je te regarde, c’est notre rapport au numérique qu’elle interroge. À une époque envahie par les écrans, où les personnes deviennent des numéros d’utilisateurs dont les choix sont déterminés par des algorithmes, où des avatars mènent une vie qu’on n’ose pas mener, où réseaux sociaux, applications smartphones, télésurveillance, géolocalisation, sont devenus essentiels à notre quotidien, quelle place reste-t-il pour l’humain ? Plongée dans l’esprit de l’ère numérique, Je te regarde est le récit d’un abandon, celui de l’homme qui se dépouille de son humanité. Texte : Alexandra Badea Mise en scène : François Parmentier Avec : Claudine Bonhommeau, Gilles Gelgon, Berdine Nusselder, Nicolas Sansier

Tarifs : 12 € / 6 € (demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, bénéficiaires de minima sociaux) Renseignements et réservations : 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr

Quatre personnages interrogent le sens de notre vie dans un monde où le virtuel prend le pas sur l’humain. Espace culturel Saint Clément Place Saint Clément Craon Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Espace culturel Saint Clément Adresse Place Saint Clément Ville Craon lieuville Espace culturel Saint Clément Craon Departement Mayenne

Espace culturel Saint Clément Craon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craon/

Je te regarde Espace culturel Saint Clément 2022-04-01 was last modified: by Je te regarde Espace culturel Saint Clément Espace culturel Saint Clément 1 avril 2022 Craon Espace culturel Saint-Clément Craon

Craon Mayenne