JE T'AIME – LIVE streaming

La Halle des Epinettes, le vendredi 12 mars à 20:00

La Halle des Epinettes, le vendredi 12 mars à 20:00

Le concert sera diffusé en multicast via les pages Facebook, Youtube et Twitch du Réacteur le vendredi 12 mars à 20h ! Formé à Paris, JE T’AIME (DanyBOY, Tall Bastard & Crazy Z.) sort en 2018 son premier single post-punk, « The Sound ». L’accueil positif du public pousse le trio vers l’écriture de leur premier opus. Si le projet fait écho à la grande époque Factory de Manchester, c’est sur les côtes bretonnes que le groupe s’isole durant l’été, enchaînant nuits blanches et recherches soniques. Au final, ce sont onze titres qui sont écrits et finalisés, mélange de post-punk mancunien mâtiné d’une cold wave illuminée aux relents smithiens.

En exclusivité pour Le Réacteur, le groupe jouera entièrement son premier album pour la dernière fois sur scène !

2021-03-12T20:00:00 2021-03-12T20:45:00

