JE T’AIME BANANE – JE T AIME BANANE ESPACE CULTUREL – LE ROËLAN Erdeven, samedi 27 avril 2024.

Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus. Je t’aime banane raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureuses, mais sont-elles vraiment compatibles ? Cette comédie romantique, drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien. Je t’aime banane vous rassurera sur le fait que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint. C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

ESPACE CULTUREL – LE ROËLAN 9 RUE ABBE LE BARH 56410 Erdeven 56