Nantes

Je t'aime banane ! – Drôle de Soirée by Nilson Théâtre 100 Noms, 1 février 2023, Nantes.

Horaire : 20:15 21:35

16 € / 20 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Comédie. Le couple parfait n'existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s'en rapproche le plus. "Je t'aime banane !" raconte l'histoire de deux personnes qui tombent follement amoureuses… mais sont-elles vraiment compatibles ? Cette comédie romantique drôle et parfois absurde aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste, la vraie vie des couples au quotidien. "Je t'aime banane !" vous rassurera que vous n'êtes pas le seul ou la seule à subir les imperfections de votre conjoint. C'est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting. Comédiens : Myriam Perraud & Nilson Écriture et mise en scène : Nilson Durée : 1h20 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00

