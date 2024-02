Je t’aime à l’italienne et à l’algérienne fête la SAINT-VALENTIN Théâtre La Divine Comédie Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de à

.Public adultes. payant

Une comédie méditerranéenne « al dente » à la sauce piquante !

Le titre de cette comédie aldente vous rappelle une chanson ringarde voire un poil cul-cul de Frédéric François ? C’est normal puisque dans « Je t’aime à l’italienne », il est bien évidemment question d’amour.

Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans. Seulement voilà, Carlo a « oublié » de prévenir Farid, le frère d’Aïcha et accessoirement son meilleur ami.

Comment va t’il réagir ?

L’arrivée de la flamboyante Rachel risque bien de tout compromettre…

Le saviez vous ?

Après 6 festivals d’Avignon, une tournée en France et à l’international, cette comédie sur l’amour multiculturel compte déjà plus de 1000 représentations et 500000 spectateurs !

Un véritable hymne à l’amour et à la mixité !

Théâtre La Divine Comédie 2 rue saulnier 75009 Paris

Contact : https://rentrezdanslart.com/JTI.html https://www.facebook.com/jetaimealitalienne/ https://www.facebook.com/jetaimealitalienne/ https://rentrezdanslart.com/passerelle.php?provenance=QFAP

johann.hierholzer