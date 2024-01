Je t’aime à l’italienne et à l’algérienne Comédie d’Aix Aix-en-Provence, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14

Le titre de cette comédie aldente vous rappelle une chanson ringarde voire un poil cul-cul de Frédéric François ? C’est normal puisque dans « Je t’aime à l’italienne », il est bien évidemment question d’amour.

Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans. Seulement voilà, Carlo a complètement zappé de prévenir Farid, le frère d’Aïcha, dragueur invétéré et accessoirement son meilleur ami. Comment va t-il réagir ? Mais l’arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre…

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur gestion.cda@orange.fr



