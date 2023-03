Je t’ai fait un dessin THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE, 26 avril 2023, PARIS.

Je t’ai fait un dessin THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 21:00 (2023-03-15 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Constituée de souvenirs authentiques intégrés à une histoire fictionnelle, cette pièce vous accueille au cœur de l’intime… « Je t’ai fait un dessin » est un drame familial ; nous suivons le quotidien des familles Kervannec et Mondable, secoué par une soudaine tragédie : le suicide de Sophie. Cette dernière, la benjamine de la fratrie Mondable, aimait Philippe Kervannec un comédien passionné à l’histoire familiale chaotique. Sa disparition vient faire éclater les non-dits familiaux. Cette intrigue qui plane telle une ombre sur chaque scène se mêle au quotidien des personnages, influençant leur vie et plus particulièrement celle des enfants qui sont les protagonistes centraux de cette histoire ; exposés au monde des adultes, leurs paroles, leurs sentiments et leurs réflexions sur la vie sont à l’honneur. Avec tendresse et nostalgie, la pièce, composée de treize tableaux, traverse différents épisodes de la vie d’une famille, parfois difficiles, séparation des parents, échec scolaire, parfois heureux, premiers émois amoureux. Nos propres souvenirs d’enfance ont été le terreau de cette création collective. Ils nourrissent chaque scène et personnage faisant échos aux souvenirs de tout un chacun et dressent une fresque poétique du quotidien familial. Porté par sept comédiens incarnant dix-sept personnages, le spectacle vous accueille au cœur de l’intime.—————————————————————————Auteur, metteur en scène : Yaouenn Tenin /Interprètes : Mathilde Bouilland, Romane Jehannin, Clément Lambert, Ulysse Matignon, Marie Notot, Vincent Sachot, Victor Scottez / Compositeurs : Yaouenn Tenin, Clément Lambert / Création lumière : Camille Honnête /Genre : Comédie dramatique /Tout public (dès 13 ans) /Durée du spectacle : 1h30 Je t’ai fait un dessin

THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD Paris

