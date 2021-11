Je suis une fille sans histoire / De et avec Alice Zeniter Le Grand R – Salle du Théâtre, 5 avril 2022, La Roche-sur-Yon.

Je suis une fille sans histoire / De et avec Alice Zeniter

Le Grand R – Salle du Théâtre, le mardi 5 avril 2022 à 19:00

Je suis une fille sans histoire ——————————- ### De et avec Alice Zeniter **Pour ce seule en scène, aussi fantaisiste et drôle que sérieux et scientifique, qu’elle conçoit, écrit et interprète, Alice Zeniter questionne nos rapports aux fictions, aux vérités scientifiques et au « storytelling ».** Après avoir assisté à une conférence où se pressaient de nombreuses personnes cherchant à comprendre quelque chose à l’univers, Alice Zeniter se demande pourquoi il n’existe pas plus de vulgarisation joyeuse des sciences qu’elle a pu étudier à l’université :la sémantique, la sémiologie, la narratologie, la linguistique. Alors que cela devrait intéresser tout le monde. Cette certitude part d’un fait très concret : « (…) tout ce que nous exprimons de notre connaissance du monde est médié par le langage et par une mise en récit. En d’autres termes, chaque fois que nous essayons d’exprimer quelque chose, nous racontons des histoires… » Cependant, à l’heure de la chasse aux fake news et du complotisme généralisé, raconter des histoires n’a jamais paru autant suspect. Avec Je suis une fille sans histoire, Alice Zeniter prouve pourtant que l’art du récit est une science à ne pas sous-estimer.

Tarif C

LITTÉRATURE EN SCÈNE. Pour ce seule en scène, aussi fantaisiste et drôle que sérieux et scientifique, qu’elle conçoit, écrit et interprète, Alice Zeniter questionne nos rapports aux fictions.

Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T20:15:00