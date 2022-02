Je suis une femme, moi… L’Oscillo-théâtroscope Cenon Catégories d’évènement: Cenon

_Khadija raconte à son psychiatre sa vie, son quotidien, son intimité de femme, de mère de famille, d’épouse. Un parcours initiatique qui rend hommage aux femmes et à la mixité._ _« Je suis une femme, moi… » retrace la vie de Khadija, cette femme de 50 ans d’origine marocaine, de son arrivée en France jusqu’au moment où elle se retrouve seule avec son mari une fois que les enfants sont partis._ _Curieuse et altruiste, cette femme a toujours eu soif de rencontres. C’est ce qui l’a sauvée, la sauve encore, elle dont la vie n’est pas facile. Khadija est un témoin de la vie du quartier et un témoin privilégiée de notre société. C’est une héroïne des temps modernes avec ses défauts. Khadija est le personnage truculent par excellence. Si drôle qu’elle peut dire tout haut ce que les gens pensent tout bas._

10€ / sur réservation / pass vaccinal et masque obligatoires

La Cie “Cité’s Compagnie” vous donne rendez-vous sur la scène de l’oscillothéâtre pour vous faire découvrir “Je suis une femme, moi…” L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde

