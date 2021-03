Les Lilas Lilas en scène Les Lilas, Seine-Saint-Denis Je suis une chèvre – maquette Lilas en scène Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

Je suis une chèvre – maquette Lilas en scène, 19 mars 2021-19 mars 2021, Les Lilas. Je suis une chèvre – maquette

du vendredi 19 mars au samedi 20 mars à Lilas en scène

Au pays des droits de l’Homme, Kate Blanquette est une femme

libre. Blanche, de classe moyenne, assignée au foyer par habitude.

Kate semble faire face aux injonctions du monde avec

discernement. Mais son détachement vacille lorsqu’elle affronte

son intériorité, découvre sa sauvagerie, traverse ses états d’âmes.

Dehors la société balbutie. État d’urgence et principe de

précaution se sédentarisent. Kate Blanquette doit-elle sortir du

cadre ? de et avec : Elise Renaud

création sonore : Mathieu Goulin

costumes (en cours) : Antonin Gellibert

scénographie : Joël Molines

mise en scène : Virginie Berthier

sur inscription

Lilas en scène
23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas
Les Lilas
Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T15:00:00 2021-03-19T16:00:00;2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T16:00:00

