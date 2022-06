Je suis un saumon Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Je suis un saumon Jardin des Plantes, 12 août 2022, Nantes. 2022-08-12

Horaire : 13:00 13:45

Gratuit : oui tous publics Diplômée de la classe d’art dramatique du Conservatoire de Nantes en 2021, la jeune comédienne Astrid Brulé se met dans la peau d’un saumon grâce au texte de Philippe Avron. Avec malice et espièglerie, elle nous emmène sur les traces d’un saumon, de l’Allier à l’Océan pour faire le grand voyage de toute une vie : l’amour ! Astrid Brulé : lecture Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

