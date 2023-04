Je suis un oiseau de nuit – Théâtre de l’Epée de bois Théâtre de l’Epée de bois Paris Catégories d’Évènement: île de France

Je suis un oiseau de nuit – Théâtre de l’Epée de bois Théâtre de l’Epée de bois, 20 avril 2023, Paris. Du jeudi 20 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 :

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h40

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant 22 € Plein Tarif

17 € Tarif Réduit 1

13 € Tarif Réduit 2

10 € Tarif Réduit 3 Je suis un oiseau de nuit (Texte : Hélène Bessette / Mise en scène : Laurent Michelin) – Théâtre de l’Epée de bois C’est l’histoire de Ida, histoire singulière qui commence à sa mort. Ida, projetée à huit ou neuf mètres de l’autre côté de la rue par un camion, est morte. Pourquoi est-elle morte ? Tel un polar, une femme à la fois narratrice, Ida, Mme Besson, Gertrude, un homme, Hélène Bessette… nous conte cette énigme. Hélène Bessette joue avec les mots, elle camoufle les personnages. Ils sont à la fois présents mais peu voire pas définis, ils sont dans le flou poétique de l’écriture. La parole navigue entre différentes eaux. Qui parle : une narratrice ?, Gertrude ?, Madame Besson ? Hélène Bessette elle-même ? Hélène Bessette maîtrisait la langue, ses subtilités, elle aimait la tordre pour proposer des pistes cachées. Théâtre de l’Epée de bois Route du Champ de Manoeuvre – Cartoucherie 75012 Paris Contact : https://www.epeedebois.com/un-spectacle/je-suis-un-oiseau-de-nuit/ https://www.epeedebois.com/un-spectacle/je-suis-un-oiseau-de-nuit/

