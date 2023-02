JE SUIS UN LAC GELE THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 5 avril 2023, NOISY LE SEC.

JE SUIS UN LAC GELE THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-04-05 au 2023-04-05 15:00. Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Bien souvent les écritures théâtrales jeunesse s’adressent aux enfants à partir de 8 ans. Parce que les tout petits raffolent des histoires, Matthieu Roy a passé commande d’un texte de théâtre très jeune public à l’autrice Sophie Merceron. L’écrivaine souhaite créer un univers fantastique et montrer le monde depuis le prisme de cette petite enfance. « Göshka a cinq ans. On est furieux, à cet âge-là. On peut être immensément triste, immensément en colère et immensément joyeux, je crois. La vie s’exprime sauvagement. Et puis on a une force secrète, à cet âge-là, celle de croire que le meilleur est à venir. Que tout est possible. Alors oui, on peut parler aux lacs gelés, aux fantômes qui jouent sous la glace, depuis toujours. Il suffit d’écouter comme elle chante, cette glace, lorsque le printemps revient. » Installés à proximité de la comédienne et altiste, Iris Parizot, les petits spectateurs plongeront au cœur de l’histoire ! Texte : Sophie Merceron / Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy / Collaboration artistique : Johanna Silberstein / Costumes : Alex Costantino / Lumière : Manuel Desfeux / Espaces sonores : Grégoire Leymarie / Avec : Iris Parizot, comédienne et altiste Matthieu Roy Matthieu Roy EUR11.0 11.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès 93130

Bien souvent les écritures théâtrales jeunesse s’adressent aux enfants à partir de 8 ans.

Parce que les tout petits raffolent des histoires, Matthieu Roy a passé commande d’un texte

de théâtre très jeune public à l’autrice Sophie Merceron. L’écrivaine souhaite créer un univers

fantastique et montrer le monde depuis le prisme de cette petite enfance. « Göshka a cinq ans.

On est furieux, à cet âge-là. On peut être immensément triste, immensément en colère et

immensément joyeux, je crois. La vie s’exprime sauvagement. Et puis on a une force secrète,

à cet âge-là, celle de croire que le meilleur est à venir. Que tout est possible. Alors oui, on peut

parler aux lacs gelés, aux fantômes qui jouent sous la glace, depuis toujours. Il suffit d’écouter

comme elle chante, cette glace, lorsque le printemps revient. » Installés à proximité de la

comédienne et altiste, Iris Parizot, les petits spectateurs plongeront au cœur de l’histoire !

Texte : Sophie Merceron / Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy / Collaboration artistique : Johanna

Silberstein / Costumes : Alex Costantino / Lumière : Manuel Desfeux / Espaces sonores : Grégoire Leymarie /

Avec : Iris Parizot, comédienne et altiste

.2023-04-05.

Votre billet est ici