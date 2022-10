Je suis un héros du quotidien, 26 octobre 2022, .

2022-10-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-26 18:00:00 18:00:00

À travers un atelier ludique, les enfants apprendront à protéger, examiner, alerter, secourir et prévenir le risque. L’apprentissage des gestes élémentaires de secours favorise la prise d’initiatives et l’engagement de chacun. Il est ainsi essentiel de transmettre aux enfants les gestes et les comportements adaptés à une situation de la vie courante.

Tous les participants repartiront avec une attestation !

On peut tous apprendre les gestes qui sauvent !

La Médiathèque invite les pompiers de la caserne de Lambesc pour un atelier pratique et captivant sur la prévention et le secourisme.

+33 4 42 17 00 63

