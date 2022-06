Je suis Trésor – Cie Instinct Tubulaire Beauvais, 7 juillet 2022, Beauvais.

Je suis Trésor – Cie Instinct Tubulaire

8 Avenue de Bourgogne Beauvais Oise

2022-07-07 – 2022-07-07

Beauvais

Oise

À partir de 18 mois.

Un voyage à travers des corps de papiers déchirés. Rencontre du noir et du blanc, du blanc et du noir. Des surgissements de personnages qui, quelques instants, partagent avec nous un bout de leur vie, une danse, une rêverie au son de comptines, et de chansons venues du monde entier. Ils migrent d’une partie de corps à une autre, ouvrent des espaces de jeu propices à l’imaginaire.

Spectacle offert par le Réseau des médiathèques du Beauvaisis

Réservation auprès de la médiathèque Argentine : 03 44 15 67 30

+33 3 44 15 67 30

Mathilde Leroy

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par