Je suis tout.e ouïe Alliance Française du Costa Rica Carmen Catégories d’évènement: Cantón San José

Carmen

Je suis tout.e ouïe Alliance Française du Costa Rica, 21 janvier 2022, Carmen. Je suis tout.e ouïe

Alliance Française du Costa Rica, le vendredi 21 janvier à 18:30

Venez écouter des extraits des grands romans de la littérature francaise, une sélection des meilleurs podcasts de France Culture : Duras, Flaubert, Madame de la Fayette, Stendhal. Un espace dédié à l’écoute de podcasts littéraires Alliance Française du Costa Rica San José, Barrio Amón, Avenida 7 calle 5 Carmen Cantón San José

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cantón San José, Carmen Autres Lieu Alliance Française du Costa Rica Adresse San José, Barrio Amón, Avenida 7 calle 5 Ville Carmen lieuville Alliance Française du Costa Rica Carmen Departement Cantón San José

Alliance Française du Costa Rica Carmen Cantón San José https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carmen/