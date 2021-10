Montreuil Théâtre Municipal Berthelot Montreuil, Seine-Saint-Denis Je suis tous les dieux Théâtre Municipal Berthelot Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

le vendredi 5 novembre à Théâtre Municipal Berthelot

Le parcours intime et sensible d’une danseuse contemporaine occidentale athée à travers son engagement assidu dans la pratique d’une danse religieuse indienne : le bharata natyam. C’est aussi l’histoire d’un corps animé par une dévotion qui ne lui appartient pas, l’histoire d’une gymnastique mentale pour investir ce sacré qui lui demeure inconnu. Conception et interprétation Marion Carriau – Assistant à la dramaturgie Alexandre Da Silva Regard extérieur : Ève Beauvallet – Création costumes : Alexia Crisp Jones – Scénographie et création lumière : Magda Kachouche – Traitement du son : Nicolas Martz – Régie Générale : François Blet Coproduction : CCN Tours – CCN Orléans – EMMETROP Bourges – Théâtre Tivoli Montargis – Résidences à L’Echangeur – CDCN Hauts-de-France (dans le cadre de « Studio Libre ») – le Vivat scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières – le Gymnase Roubaix CDCN – Soutiens : DRAC Centre Val de Loire dans le cadre de l’aide au projet – Région Centre Val de Loire dans le cadre de l’ aide à la création – Région Centre Val de Loire dans le cadre du parcours production solidaire – Agglomération Montargoise.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

Cie Association Mirage Danse – Résidence en partenariat avec Danse Dense – Durée : 40 min – Dès 7 ans Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2021-11-05T10:30:00 2021-11-05T11:30:00;2021-11-05T16:00:00 2021-11-05T17:00:00

