JE SUIS TON PÈRE…AVEC LE LOOK DE LA NOUVELLE EVE Paris, dimanche 24 mars 2024.

JE SUIS TON PÈRE… AVEC LE LOOK DE TA MÈREEva JEAN part en LIVE à LA Nouvelle Eve pour une date exceptionnelle !Eva JEAN vous prépare un grand spectacle de 1h30 avec de nombreuses surprises et invités d’exceptions ! Pour l’occasion, notre Diva sera accompagnée par un trio de musiciens live. Elle nous interprètera, en plus de ses plus grands tubes, des grands standards de Jazz et de la Comédie Musicale. Le tout parfumé de charme, d’humour et d’interaction avec son public. Un évènement inédit a en pas manquer !-Metteur en scène : David JEAN-Auteur : David JEAN-Artiste : David JEANGenre : Humour

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:30

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris 75