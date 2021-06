Toulouse Lido - Centre des arts du cirque de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Je suis tigre Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Spectacle Acrodanse Dessin En s’appuyant sur la danse-acrobatique et le dessin, _Je suis tigre_ répond aux questions des enfants sur la migration. « C’est quoi un réfugié ? Où va-t-il ? Pourquoi a-t-il quitté son pays ? ». Le tigre, animal puissant, mais en danger, venu d’ailleurs et capable de parcourir de vastes territoires, est le symbole fort qui parle aux enfants. **Compagnie** : Groupe Noces Dans Images **Artistes** : Maria Pinho et Simo Mohamed Nahhas **Propos, chorégraphie et mise en scène** : Florence Bernad **Dessin** : Anaïs Massini **Texte** : Aurélie Namur ### Plus d’infos [Site de l’Escato’Lido ](https://www.esactolido.com/le-lido-lecole-de-cirque-amateur/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 26 juin à 15h * À partir de 6 ans

