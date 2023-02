JE SUIS TIGRE GROUPE NOCES LA CARAVELLE, 25 avril 2023, MARCHEPRIME.

JE SUIS TIGRE GROUPE NOCES LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 18:30 (2023-04-25 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

GROUPE NOCES AVEC L'AIDE DE L'ONDA Gratuit pour les moins de 4 an(s) Marie est d'ici, Hichem d'un « là-bas » qu'il a dû fuir. Inséparables, ils partagent leurs secrets en jouant dans la cour de l'école. Pas facile de se comprendre avec des histoires si différentes. Par le biais d'une fresque géante dessinée en direct par les deux interprètes, le jeune garçon va pouvoir dévoiler les clés de son passé, lui qui, tel le tigre solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour découvrir la paix.Texte, dessin et acrodanse s'entremêlent dans une partition sensible, énergique et ludique.Public dès 6 ans.

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

GROUPE NOCES AVEC L’AIDE DE L’ONDA Gratuit pour les moins de 4 an(s)

Marie est d’ici, Hichem d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. Inséparables, ils partagent leurs secrets en jouant dans la cour de l’école. Pas facile de se comprendre avec des histoires si différentes. Par le biais d’une fresque géante dessinée en direct par les deux interprètes, le jeune garçon va pouvoir dévoiler les clés de son passé, lui qui, tel le tigre solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour découvrir la paix.

Texte, dessin et acrodanse s’entremêlent dans une partition sensible, énergique et ludique.

Public dès 6 ans.

