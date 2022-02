#JE SUIS SIMONE Allonnes, 28 avril 2022, Allonnes.

#JE SUIS SIMONE Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes

2022-04-28 20:30:00 – 2022-04-29 21:40:00 Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué

Allonnes Sarthe Allonnes

THÉÂTRE

Mado, Hélène et Nora, une jeune fille qui ne parle plus.

La plongée dans les rêves de Nora où resurgissent des scènes de son histoire familiale confrontée à des moments de l’histoire. 1973. 2000. 2017.

Un ange bleu philosophe dénouant les fils.

Des secrets cachés, des traumatismes enfouis, des combats pour les droits des femmes, pour vivre et pour se connaitre.

Une quête : retrouver la parole et agir.

de Alice Sibbille

mise en scène Alice Sibbille

avec Lou Brouard, Rozenn Bodin, Maria Savary, Julien Girard

création lumière Thomas Tipy Pujol

création sonore Amelie Polachowska

décors TAFOCRAFT

Co-productions : Théâtre de l’Éphémère Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création » pour les écritures théâtrales contemporaines, Le Mans – Théâtre de Chaoué, Allonnes

Soutiens : Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de la Sarthe, de la Ville du Mans, de Eve Scène Universitaire et du Collectif toutSexplique72

© Dimitri Louis

DÈS 13 ANS / 1H10

Mado, Hélène et Nora, une jeune fille qui ne parle plus. La plongée dans les rêves de Nora où resurgissent des scènes de son histoire familiale confrontée à des moments de l’histoire. 1973. 2000. 2017. …

contact@theatredechaoue.fr +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/la-programmation/avril/

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes

