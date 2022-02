Je suis plusieurs Saint-Malo, 12 mars 2022, Saint-Malo.

Je suis plusieurs Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart Saint-Malo

2022-03-12 11:00:00 – 2022-03-12 11:45:00 Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Spectacle de musique et voix en mouvement organisé par la Compagnie Charabia.

Pour ce spectacle, Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et exploratrice sonore, s’intéresse à l’altérité, à ce qui nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des autres. Avec la complicité du contrebassiste Samuel Foucault, elle propose une écriture à destination des tout-petits, des plus grands et des adultes. Au fil des poèmes, un jeu de rencontres se déploie entre la voix, la diversité des langues, la musicalité des mots, le chants, les instruments, le silence, le rythme, le geste et le corps dansant. Dans un espace intime et immersif, doux et sobre à la fois, un univers de perceptions et d’images se construit petit à petit pour inviter les spectateurs à écouter, imaginer, rire, deviner, rêver, rencontrer l’autre, librement.

A partir de 6 ans. Placement libre.

Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart Saint-Malo

