Je suis plusieurs – par la Cie Charabia – Saison Ligéria – ANNULÉ Ligéria, 24 mars 2021-24 mars 2021, Sainte-Luce-sur-Loire.

2021-03-24 Représentation annulée

Horaire : 10:00 10:30

Gratuit : non 4 € enfants / 6 € adultesBILLETTERIES places individuelles (à partir du 25 septembre 2020) :- sur www.sainte-luce-loire.com- au service culturel de Ste-Luce : Esplanade Pierre Brasselet à Sainte-Luce sur Loire (mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30) – 02 40 68 16 39- à la salle Ligéria les soirs de spectacles – 45 min. avant la représentation Représentation annulée

Concert pour les tout-petits. Pour le spectacle « Je suis plusieurs », Mathilde Lechat s’intéresse à ce qui nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des autres. Avec la complicité du contrebassiste Samuel Foucault, la chanteuse / danseuse / conteuse / exploratrice sonore propose une écriture à destination des tout-petits.Au fil de ce concert poétique, un jeu de rencontres se déploie entre la voix, la musicalité des mots, le chant, les instruments, le silence, le rythme, le geste et le corps qui danse.Dans un espace intime et immersif, doux et sobre à la fois, un univers de perceptions et d’images se construit petit à petit pour inviter les tout-petits à écouter, imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer l’autre librement.De la poésie pure… à hauteur d’enfant. Voix-musique-danse : Mathilde LechatContrebasse : Samuel Foucault Durée : 30 min. Public : jusqu’à 4 ans

Ligéria 80 Rue de la Loire Sainte-Luce-sur-Loire