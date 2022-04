Je suis normand mais je me soigne Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Je suis normand mais je me soigne Ouistreham, 6 avril 2022, Ouistreham. Je suis normand mais je me soigne Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

2022-04-06 18:30:00 – 2022-04-06 Le Pavillon 11 rue des Arts

Venez assiter à une conférence autour du livre « Je suis normand mais je me soigne » animée par par Jean-Jacques Lerosier et Michel Prigent au Pavillon de Ouistreham Riva-Bella.

+33 2 31 97 73 25

