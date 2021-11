Je suis Gréco – Première Lecture Maison de la poésie à Paris, 9 novembre 2021, Paris.

Je suis Gréco – Première Lecture

le mardi 9 novembre à Maison de la poésie à Paris

JE SUIS GRECO Pièce co-écrite par Mazarine et Léonie Pingeot, qui questionne l’identité d’une interprète et d’une icône : Juliette Gréco. “Qui êtes-vous Juliette Greco? Je suis comme je suis. Je suis toute petite. Je suis votre désir. Je suis une femme. Le garçon que ma mère voulait avoir. L’amour. Mon nez. Je suis une interprète. Un mythe. Un miroir. Je suis très violente. Une chose qui peut prêter au rêve. Je suis ce que chacun veut. Je suis l’enfant d’un viol. Je m’habille de vos rêves. La fille de mon père. Je suis les chansons que j’ai chantées et les hommes que j’ai aimés. Je ne sais pas. Je déteste les interviewes” L’équipe : L’Espace Marcel Carné est producteur délégué de la création. Mazarine Pingeot et Léoie Pingeot – Auteures Léonie Pingeot – Metteure en scène Geoffroy Rondeau – Juliette Gréco Elsa Canovas – Juliette Gréco Samuel Glaumé – L’Inquisiteur Raphaël Bancou – La direction musicale et pianiste Partenaires et soutiens: Résidence au Grand Parquet à Paris. La scène conventionnée Bernard Marie Koltès à Metz. Odyssud à Blagnac. La lecture aura lieu le mardi 9 novembre 2021 à 11h30 ou à 17h30 à la Maison de la Poésie

entrée libre, réservation obligatoire

Comédie Framboise – Metteure en scène Pingeot Léonie

Maison de la poésie à Paris passage molière paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T11:30:00 2021-11-09T12:00:00;2021-11-09T17:30:00 2021-11-09T18:00:00