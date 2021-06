Genève Autre lieu Genève Je suis espoir : poèmes de dignité et d’espoir de réfugiés au Kenya Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Autre lieu, le mardi 29 juin à 09:00

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, vous êtes cordialement invités au lancement de « Je suis espoir », un recueil de poèmes créés par des réfugiés. Rejoignez-nous pour écouter leur parole de dignité et de résilience, lors de cet événement qui réunira lectures de poèmes et perspectives d’un panel d’intervenants. Intervenants : * Said Abukar (Nairobi), Jackline Irankunda (Kakuma), Mark Okello (Dadaab): réfugiés au Kenya, auteurs des poèmes et membres de KADANA, la plateforme des réfugiés pour les réfugiés * Martin Junge, Secrétaire général, Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) * Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante chargée de la protection, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) * Françoise Mianda, Cheffe de la Section Afrique de l’est et du sud, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) * Modératrice : Mary Obara, Coordinatrice de programme, FLM Kenya L’événement se déroulera en anglais, et la traduction simultanée en français sera disponible. Il aura lieu le mardi 29 juin à 9h, heure de Genève. Merci de vous inscrire sur [ce lien zoom](https://lutheranworld-org.zoom.us/webinar/register/WN_3rRdPpU0TAm4zoPkULWPFQ). Vous pouvez aussi assister à l’événement en live ou en replay sur Youtube [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=jVd6D36BreM) Vous pouvez d’ores et déjà lire les poèmes en français et en anglais en téléchargeant [le livret ici](https://www.lutheranworld.org/content/resource-i-am-hope).

CHF 0.-

