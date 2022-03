« Je suis de Vauvert , et toi ? » centre culturel Gourdon Vauvert Vauvert Catégories d’évènement: Gard

centre culturel Gourdon Vauvert, le vendredi 25 mars à 18:00 Entree Libre

Projection du Court Métrage ( 38 mn): « Je suis de Vauvert , et toi ? » témoignages d’habitants de Vauvert issus de l’immigration .suivi d’un débat centre culturel Gourdon Vauvert avenue Gourdon Vauvert Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T20:00:00

